, teatro sempre affascinante. Ancora di più quando il prato viene calpestato daidice Luca, miglior attore italiano al momento, nell'ultimo film in cui è protagonista,(nelle sale dal 21 marzo). E sì, oggi a Liverpool tutti hanno ricordato:, ovviamente;, soprattutto. Perché alla fine tutto è iniziato all'Ataturk... Ed è proprio vero,di oggi è stato questo, un dolce ricordo. Che, come dice"rende belle delle cose che non lo erano", almeno per i tifosi milanisti. Come quella notte turca...Ed è così che sul prato verdissimo, in uno stadio pieno e vivo, partecipe ed entusiasmante, si rivede l'eleganza dicon la fascia al braccio, il sorriso di Marcos, le magie su punizione di, l'eterno galleggiare sulle acque mosse del fuorigioco di, la ricerca del passaggio perfetto di, la grinta che non muore mai di Gennaro. E sì, anche qualche "scarpata" di Alessandro. Gente che c'era nel, gente che si è ripresa la propria rivincita nel 2007 e che oggi ha strappato più di un sorriso. E anche qualche lacrima di commozione...I rossoneri da una parte, compresoinsieme al fratellone, i Reds dall'altra, capitanati da Steven, guida del popolo rosso.per i padroni di casa, con le reti di un Robbieappesantito, di un Djibrjl Cisséin forma (ma con dei baffi rivedibili), e proprio di Stevie G, idolo della Kop.Pippo Pancaro con un tiro a giro per il momentaneo 2-2 e Andrea Pirlo. Su punizione. Perché, come dicono Lindae Luca"Le cose sono belle perché sai che finiscono""No, le cose sono meno belle perché ci angosciamo che finiranno"Che sia l'una o l'altra, una cosa è certa: ricordare fa sempre bene. Ancora di più se c'è un pallone che rotola in mezzo al campo.