Nella prima giornata del Gruppo B della2021-22,ad Anfield. Fra due squadre che hanno fatto la storia di questa competizione, con, paradossalmente si tratta della prima volta in una fase a gironi.in gare ufficiali in Europa,di Champions, a indicare il lignaggio dei due club. Il primo di questi precedenti è, nel 2004-05: 3-0 per il Milan di Ancelotti al 45', 3-3 al 90' e al 120' edi Benitez ai rigori., evincendo per 2-1, con doppietta di Pippo Inzaghi. Per quanto riguarda invece i, il bilancio del Milan è di 10 vittorie (9 in casa), 11 pareggi (5 in casa) e 15 sconfitte (5 in casa). Ad Anfield questa sera calcio d'inizio alle 21,: in campo, il Milan di, senza l'infortunato, contro il 4-3-3 del Liverpool di: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Gomez, Robertson; Keita, Fabinho, Henderson; Salah, Origi, Diogo Jota.: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.​