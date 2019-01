Il terzino del Liverpool Alberto Moreno parla a Cadena Ser del proprio futuro: "Siviglia? Nessun contatto, nessuna squadra spagnola ha preso contatto con me e i miei agenti non mi hanno detto nulla. Ho giocato meno di quanto volessi. La realtà è che ho un contratto qui, ma non so cosa succederà questo mese. Mi concentro sul Liverpool, se una squadra arriva i miei agenti ne parleranno con loro e con il Liverpool".