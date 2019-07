Va in scena questo pomeriggio la sfida tra Liverpool e Napoli: l'amichevole tra la squadra di Klopp e quella di Ancelotti va in scena alle ore 18 presso lo stadio Murrayfield di Edimburgo, l’impianto che ospita le partite della nazionale scozzese di rugby. Quarta sfida in un anno tra Reds e Azzurri: il bilancio è di due vittorie inglesi (in amichevole e in Champions League) e una italiana: dopo la sconfitta contro il Benevento e il pareggio contro la Cremonese, il Napoli cerca l'immediato riscatto in un test di lusso contro i campioni d'Europa in carica. Dopo oggi, gli uomini di Ancelotti affronteranno anche il Marsiglia e due volte consecutive il Barcellona negli Stati Uniti, prima a Miami l’8 agosto e poi il 10 ad Ann Arbor. Il Liverpool ha giocato cinque amichevoli e inizierà il campionato fra due settimane.





LE FORMAZIONI UFFICIALI:



LIVERPOOL (4-3-3): Mignolet; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Milner; Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Origi.



NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Callejon, Zielinski; Verdi, Mertens, Insigne; Milik.





h 18.00 Stadio di Murrayfield, Edimburgo: LIVERPOOL-NAPOLI LIVE





LA CRONACA: