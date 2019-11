Virgil van Dijk, difensore del Liverpool, parla dopo il pareggio contro il Napoli in Champions League. Queste le sue parole a BeIn Sports, con le quali protesta contro il gol di Mertens: "Ho subito fallo, non vado giù senza motivo. Ho vinto il contrasto e poi sono stato atterrato. C'era fallo e penso che l'arbitro non abbia passato il suo giorno migliore sul terreno di gioco. Questo è quanto. Nella seconda parte di partita abbiamo giocato bene, continuando a insistere fino a che non abbiamo trovato il gol. Loro non hanno avuto altre occasioni oltre al gol. Siamo delusi per non aver vinto questa partita".