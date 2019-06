Come riportato dal sito dailystar.com, il Liverpool neo campione d’Europa sarebbe sul punto di perfezionare l’acquisto dell’attaccante Max Kruse. Il giocatore tedesco, classe 1988, ha il contratto in scadenza con il Werder Brema il 30 giugno 2019 e si accaserebbe sulla sponda rossa del fiume Mersey a parametro zero. L’arrivo di Kruse, 32 partite ed 11 gol nella stagione appena conclusa, andrebbe a sostituire Daniel Sturridge il cui contratto con il Liverpool è in scadenza il 30 giugno 2019 e, sembra, non verrà rinnovato. Nelle scorse settimane, Kruse era stato accostato anche a Roma ed Inter ma, a quanto pare, la sua nuova casa sarà Anfield.