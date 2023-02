“Nei momenti più difficili, la speranza è qualcosa che ti deve sostenere. È questo il significato della forza interiore.” diceva Greg Baldwin. Chi ha bisogno, più ora che mai, di mostrare il proprio valore, è il Liverpool.



LA STAGIONE - I ‘Reds’ stanno vivendo un’annata complicatissima: sono fuori dalla FA CUP e dalla Coppa di Lega, mentre in campionato sono decimi a -11 dal Newcastle quarto. La loro speranza passa attraverso i prossimi appuntamenti: Everton, Newcastle e l’andata degli ottavi di finale di Champions con il Real Madrid.



LA SVOLTA - Proprio in merito a quest’ultima che il futuro di Klopp verrà deciso. Detto ciò, il giornalista britannico Richard Keys di ‘BeInSports’, sul suo blog personale si è espresso sul possibile esonero dell’allenatore tedesco: “Credo che se ne andrà. Non adesso, ma se viene eliminato dal Real accadrà. La caduta del club è una sua responsabilità, la squadra è soltanto l’ombra di quello che fu”.