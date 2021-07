La sua foto con gli occhiali da sole, al cospetto di Sergio Mattarella, ha fatto il giro del mondo. Come la sua crescita all'Inter, come le sue prestazioni con l'Italia, come la sua stagione da urlo, condita da scudetto nerazzurro ed Europeo azzurro. Nicolò Barella, punto fermo del centrocampo di Mancini, che ha chiuso stanco la competizione iridata dove ha stappato la complicata gara col Belgio, ha fatto quel definitivo salto di qualità che lo ha posizionato tra i migliori d'Europa. E in Premier se ne sono accorti.



IDEA REDS - Il Liverpool, infatti, è pronto a presentare un'offerta importate per il classe '97 cresciuto nel Cagliari, passato anche da Como, diventato grandissimo all'Inter: come scrivono i media inglesi, nelle idee di Klopp c'è quella di offrire 70 milioni di euro al club nerazzurro, che però studia il rinnovo, da tempo, con il proprio centrocampista.



IL RINNOVO - Prima il mercato tra entrate e uscite, poi il rinnovo di Barella, che ha comunque un contratto lungo coi nerazzurri, scadenza 2024. Attualmente il 18 azzurro percepisce 2,5 milioni di euro a stagione, ma la dirigenza nerazzurra ha già fatto una promessa di rinnovo al 24enne sardo, con un aumento sostanzioso dell'ingaggio. Liverpool pazzo di Barella, ma anche l'Inter, che dopo aver messo a posto i movimenti di mercato si concentrerà sul futuro del 23 interista.