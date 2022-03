Rafael Leao è diventato un pezzo pregiato del prossimo mercato e l'interesse del Liverpool per il nazionale portoghese è sempre più crescente. il contratto di Mohamed Salah e Sadio Mané andranno in scadenza nel 2023, ma non ci sono progressi sul loro rinnovo, così la dirigenza reds potrebbe provare un assalto all'attaccante del Milan. Lo riporta fishajes.net.