Conta di più la fortuna o il fato?, sabato sera, a Parigi. Perché la fortuna finisce e la ruota gira.Se, invece, a governare le sorti del calcio è il fato, ovvero un destino a cui non si può sfuggire nel bene e nel male, non c'è dubbio che iIl problema è che la forza fisica, domani sera, non possa essere accompagnata dall'energia (da tre mesi i Reds sono impegnati su quattro fronti), che qualche giocatore (quattro sono al rientro) non sia al meglio, che le individualità madridiste possano colpire e ferire, per poi far correre la palla, senza essere più riprese., oltre che più cinico e profittatore.Ed ha ragione che dice che questa condizione sia favorevole al Real di questa stagione, sempre in bilico tra il tormento e l'estasi, la voragine e la salvezza, il disastro e il miracolo. Per questo richiama il fato, un potere incontrastato che sta scritto in cielo, sulla terra e in ogni dove.nei primi minuti: l'egiziano uscì e il Liverpool perse velocità e pericolosità. Tuttavia la causa della sconfitta, Klopp la deve ancora cercare in una sua scelta e precisamente quella del portiere tedesco Karius, autore di due svarioni che regalarono all'avversario altrettanti gol.A ben vedere, dunque, non c'è niente da vendicare.Mentre Carlo ha recuperato tutti (anche Marcelo ora panchinaro fisso), Jurgen è alle prese con il dubbio Thiago Alcantara, giocatore fondamentale per la manovra.Il Real è tecnica allo stato puro e Ancelotti, con il passare del tempo, è diventato sempre più un gestore dello spogliatoio. Gestore amatissimo e perciò funzionale a una squadra dove, equilibratore autentico tra le due fasi., un pressing con scalate in avanti una volta persa la palla. Jurgen, ancora adesso che è un allenatore affermato, studia e sperimenta. Carlo dispensa consigli ai suoi giocatori senza far capire loro che sono ordini e che solo ascoltandolo potranno vincere., come senza merito è stata - almeno secondo me - la qualificazione contro il Paris Saint-Germain e, soprattutto, la gara di ritorno con il Manchester City.In quel caso