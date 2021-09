Come riporta il Mirror, il Liverpool è alla ricerca di nuove soluzioni per il reparto offensivo, anche alla luce del fatto che Sadio Mané, Mohamed Salah e Roberto Firmino sono in scadenza di contratto nel 2023. Tra i calciatori monitorati dai Reds ci sono l'attaccante del Barcellona Ousmane Dembelé, che non ha ancora prolungato l'accordo che scade la prossima estate, Marco Asensio del Real Madrid e Kingsley Coman, in rottura col Bayern Monaco.