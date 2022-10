In Norvegia è già considerato da tutti il nuovo Haaland, o meglio il perfetto partner per un attacco stellare. Stiamo parlando di Andreas Schjelderup, centravanti classe 2004 del Nordsjelland su cui si sta muovendo con forza il Liverpool che, riporta il Daily Express, è pronto ad una maxi offerta per averlo già a gennaio agli ordini di Klopp.