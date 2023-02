In occasione del 2-5 fra Liverpool e Real Madrid, i tifosi dei Reds hanno protestato contro gli incidenti di Parigi, durante la finale della scorsa edizione della Champions proprio quando le due squadre sono scese in campo l’una contro l’altra per l’ultima volta prima di ieri, prendendosela con la UEFA, con cui sono in causa per una richiesta di risarcimento danni.



LA PROTESTA - I tifosi hanno invitato Ceferin e i suoi uomini a dimettersi dal massimo organo calcistico europeo, fischiando l'inno, esponendo striscioni e culminando con l'iniziativa al 36' minuto, come 36 erano stati i giri d'orologio di ritardo rispetto all'orario di inizio della finale di Parigi.