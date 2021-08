Il Liverpool sarebbe vicino a chiudere la trattativa per il trasferimento in prestito di Ben Davies allo Sheffield United. Secondo Sky Sport UK infatti l'inglese è il preferito dell'allenatore Jokanovic, motivo per cui le blades avrebbero voluto inserire anche una clausola di riscatto. I reds però hanno rifiutato e otterranno una commissione per il prestito e un bonus in caso di promozione, mentre il trasferimento dovrebbe essere ufficializzato all'inizio della prossima settimana.