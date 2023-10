Giorni di tensione per Luis Diaz, la famiglia dell'attaccante del Liverpool è coinvolta in un brutto episodio di cronaca. La stampa colombiana ha riportato la notizia sconvolgente del rapimento dei genitori del giocatore, Luis Manuel Diaz e Cilenis Marulanda; la coppia è stata rapita a Barrancas, nel dipartimento di La Guajira. La madre è stata salvata dalla polizia colombiana ed è in buone condizioni di salute, il padre è ancora in mano ai rapitori e in queste ore sono in corso le operazioni di recupero.



LA CONFERMA - Secondo la ricostruzione di As Colombia, i genitori di Luis Diaz erano in una stazione di servizio quando improvvisamente sono stati portati via da alcune persone in moto; al momento però la Procura sta indagando per capire la dinamica dell'evento. Il giocatore ha preferito non rilasciare nessuna dichiarazione, il presidente della Colombia Gustavo Petro ha confermato che la madre dell'attaccante è stata liberata mentre si sta lavorando per salvare anche il padre.



IL COMUNICATO DEL LIVERPOOL - In mattinata, intanto è arrivato un comunicato del Liverpool: "Il Liverpool Football Club può confermare di essere a conoscenza di una situazione in corso che coinvolge la famiglia di Luis Diaz in Colombia. È nostra fervida speranza che la questione venga risolta in modo sicuro e al più presto possibile. Nel frattempo, il benessere del giocatore continuerà ad essere la nostra priorità immediata".