Eintracht Francoforte, Roma e una tra Real Madrid e Liverpool. Prima di lasciare spazio alle nazionali il grande calcio europeo attende il verdetto più importante: sabato sera alle 21:00 due big del calcio continentale si sfidano ancora per contendersi la Champions League. Allo Stade de France di Parigi i Reds di Klopp proveranno a vendicare la finale persa nella stagione 2017/18, ma dall’altra parte ci saranno i blancos di Ancelotti, sfavoriti nei pronostici della vigilia ma già capaci di battere in semifinale il Manchester City campione d’Inghilterra.



Sulla lavagna scommesse la vendetta Reds vale quota 2,10, contro il segno 2 a 3,40 e il pareggio che porterebbe ai supplementari a 3,60. La differenza è ancora più palese sulla lavagna testa a testa, che dà il Liverpool campione d’Europa a quota 1,57 e gli spagnoli a 2,30. Sarebbe la 14esima vittoria per i Blancos nella competizione, che proprio con Ancelotti hanno vinto la decima, mentre in caso di successo gli inglesi raggiungerebbero il Milan con sette Champions in bacheca.



Tra i possibili marcatori del match Mohamed Salah è il più atteso nella formazione Reds e una sua rete vale quota 2,50. In casa Real Madrid puntano forte su Karim Benzema, già 15 reti nella competizione e con l’obiettivo personale del Pallone d’Oro. Il francese è pronto a dire la sua e il gol vale quota 2,75.