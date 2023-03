Il Liverpool di Jurgen Klopp recupera pezzi. Per il rush finale in Premier League, il tecnico tedesco si prepara infatti a recuperare Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano, arrivato in estate in prestito dalla Juve e operato a ottobre per un problema muscolare, ha giocato 90 minuti con la formazione Under 21 dei Reds, vittoriosa per 7-1 contro il Leicester.