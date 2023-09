Quando il mercato saudita si prepara a chiudere, l'Al-Ittihad continua a lavorare per assicurarsi un colpo da record. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club arabo avrebbe rilanciato l'offerta al Liverpool per Salah, spingendosi a 250 milioni, una cifra senza precedenti. Per il giocatore pronto un triennale da oltre 100 milioni. Nonostante la volontà ferrea di Jurgen Klopp, deciso a trattenere il giocatore, la proposta monstre dell'Al-Ittihad fa vacillare i Reds.