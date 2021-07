Come riportato dal Liverpool Echo, il giovane portiere Jakub Ojrzynski, dopo aver rinnovato con il proprio contratto con il Liverpool, sarebbe pronto a trasferirsi in Galles, precisamente al Caernarfon Town. Il club aveva già annunciato il suo arrivo con un tweet che è stato poi rimosso, visto che manca ancora l'autorizzazione per il trasferimento ufficiale.