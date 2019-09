Tegola Andy Robertson per il Liverpool alla vigilia dell'esordio in Champions League contro il Napoli. Con un comunicato, i Reds rendono noto il problema fisico che ha colto il terzino scozzese: “Il Liverpool dovrà visitare Andy Robertson per determinare se sia in grado di affrontare il Napoli nell’incontro di Champions League. Il terzino non si è allenato a Melwood questa mattina come precauzione dopo aver subito un lieve colpo. Robertson sarà valutato ulteriormente dallo staff medico del club per capire se sarà arruolabile per la trasferta del San Paolo”. Il club inglese dovrà fare a meno anche dell'infortunato Origi.