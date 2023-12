Durante il match tra Liverpool e Arsenal andato in scena ad Anfield, il difensore greco dei Reds Konstantinos Tsimikas ha avuto un brutto incrocio con Jurgen Klopp. Anzi un vero e proprio scontro. Durante un'azione di gioco, infatti, Tsimikas non è riuscito a frenare ed ha travolto il suo allenatore. Ad uscirne malconcio è stato proprio il giocatore del Liverpool, che ha rimediato una rottura della clavicola. A confermarlo è proprio Klopp in conferenza stampa, che fa anche il punto su Luis Diaz, anche lui uscito dolorante dal campo. Riguardo al colombiano, il tecnico precisa: "Volevamo fare due cambi e poi Lucho è finito a terra. Spero non sia un infortunio, gli fa male perché è stato uno scontro ginocchio contro ginocchio".