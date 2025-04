Sempre più Mohamed Salah. L'esterno del Liverpool festeggia il rinnovo firmato in settimana fino al 30 giugno 2027 con un goal contro il West Ham. Non una rete come le altre, ma la rete che consente al numero 11 dei reds di arrivare a 45 tra goal e assist in campionato: mai nessuno come lui nella Premier League a 20 squadre.

RECORD - Quello in occasione della 32^ giornata del campionato inglese è stato il goal numero 28 in Premier di Salah, a cui si aggiugnono ben 17 assist. Con ancora sei partite da disputare e una Premier da vincere (al momento il vantaggio sull'Arsenal è di 13 punti). Superati i 44 tra goal e assist di Erling Haaland con il Manchester City (stagione 2022/23) e di Thierry Henry con l'Arsenal (stagione 2003/04). In totale, in stagione, i goal sono 33 (2 in Carabao Cup e 3 in Champions) e 22 gli assist.

RINNOVO - Dopo una lunga trattativa e diverse voci legate all'addio, in settimana è arrivato l'annuncio: Salah, che era in scadenza al termine della stagione, ha firmato il rinnovo fino al 2027. Con un ingaggio che dovrebbe passare dalle 350.000 sterline a settimana a 400mila sterline a settimana. Un passaggio, quindi, da circa 8,2 milioni di sterline lordi (20,9 milioni di euro) a 20,8 milioni di sterline (23,9 milioni di euro circa lordi).