Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Mirror, il Liverpool ha messo gli occhi sul talento del Bayern Monaco Leroy Sané per un possibile dopo Salah, vicino all'Arabia Saudita. Il club inglese, in caso di partenza dell'attaccante egiziano in Arabia Saudita, è pronto a reinvestirne l'intera cifra incassata, pur di riportare in Premier League l'ala tedesca. L'acquisto di Sané sarebbe, quindi, destinato a diventare da record e potrebbe superare la cifra di 80 milioni, sborsata dai Red Devils per l'acquisto dell'uruguaiano Darwin Nuñez.