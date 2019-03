Momo Salah, esterno offensivo del Liverpool, parla in vista della sfida contro il Bayern Monaco. Queste le parole riportate da sportbild.bild.de: "Per me la Champions è la competizione più prestigiosa, ma il sogno dell'intera città è la Premier League. Quindi sono pronto a sacrificare il mio sogno per il suo. Certo, sarebbe bello vincere entrambi".