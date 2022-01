La priorità del Liverpool sul mercato è il rinnovo di Momo Salah, che sta discutendo il prolungamento del contratto attuale in scadenza nel 2023. Ai microfoni di GQ, l'attaccante egiziano ha detto: "Io vorrei restare, ma non dipende da me. La società sa cosa voglio, non sto facendo richieste pazzesche. Adoro i tifosi e il club, i dirigenti sono stati informati sulla situazione, che ora è nelle loro mani".