Il Liverpool pensa a tre importanti innesti per il mercato di gennaio in grado di dare a Jurgen Klopp valide alternative per provare a centrare un fantastico double Premier-Champions League. A tal proposito il tecnico tedesco guarda con particolare attenzione in Italia, da cui potrebbero arrivare Marcelo Brozovic e Gleison Bremer rispettivamente da Inter e Torino, mentre in Spagna gli occhi sono puntati sull'olandese del Villareal Arnaut Danjuma.