Arnaut Danjuma, esterno del Villarreal classe 1997, rappresentava uno degli obiettivi del Liverpool per il dopo Mané. Il nazionale olandese, in seguito a una domanda su una sua possibile partenza, ha risposto così: "Il club non mi ha detto niente e mi sto davvero divertendo a giocare al Villarreal. Sono molto felice qui. Abbiamo fatto una stagione fantastica". Lo riporta il Mundo Deportivo.