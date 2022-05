il Liverpool, dopo l'acquisto di Luis Diaz a gennaio, potrebbe tornare alla carica per un altro giocatore del Porto, Otavio, attaccante classe 1995. Con la partenza di Divock Origi a zero, i Reds sono alla ricerca di un sostituto del belga. Otavio piace molto per la sua duttilità, che si sposerebbe con il gioco di Jurgen Klopp. C'è, però, un ostacolo per portare il portoghese ad Anfield: una clausola rescissoria da 50 milioni. Lo riporta A Bola.