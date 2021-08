Secondo il Mirror, il Liverpool non è più interessato a Renato Sanches, che per tutta la sessione di mercato è stato il principale obiettivo per sostituire Wijnaldum. Mancano meno di due settimane al 31 agosto e l'affare si rende sempre più complicato, ancora di più a causa dell'infortunio che terrà il centrocampista portoghese lontano dai campi per almeno sei settimane.