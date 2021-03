Sembra ormai certo che Georginio Wijnaldum lascerà Liverpool in estate, anche se non si conosce ancora la destinazione. Secondo il Daily Mail, la lista dei possibili sostituti stilata dai Reds, si sarebbe ristretta a soli tre nomi: il tedesco Neuhaus del Borussia Moenchengladbach, il francese Aouar del Lione (sui quali ci sarebbe anche la Juventus) e Yves Bissouma, centrocampista maliano del Brighton che sta stupendo tutti in Premier League e che piace a tutti i club inglesi.