Iniziano ad emergere dalla stampa inglese i primi dettagli sui motivi che hanno portato la Football Association ad indagare l'attaccante del Liverpool Daniel Sturridge per presunta violazione delle norme relative alle scommesse. I fatti risalgono al gennaio di quest'anno, quando il centravanti dei Reds era stato ceduto in prestito al West Bromwich Albion; secondo l'accusa, il calciatore avrebbe fornito informazione ad amici e conoscenti circa il suo imminente trasferimento ai Baggies, consentendogli così di incassare le vincite alle scommesse.



Una pratica non ammessa a livello regolamentare e che potrebbe portare Sturridge a incorrere in una squalifica. Il precedente più fresco è quello dell'ex QPR e Marsiglia Joey Barton, ritenuto colpevole di aver giocato su oltre 1200 partite in 10 anni e punito con 18 mesi di stop. L'attaccante del Liverpool avrà tempo fino al prossimo 20 novembre per elaborare la propria strategia difensiva.