Il Liverpool cerca un centrocampista sul mercato. Secondo il quotidiano portoghese O Jogo, i Reds hanno messo gli occhi sull'argentino Enzo Fernandez del Benfica, 21 anni ex River Plate.



Intanto in Germania la Bild scrive che, per riportare in patria Jude Bellingham, il club inglese è disposto a offrire in cambio Naby Keita al Borussia Dortmund.