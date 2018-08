Secondo l'edizione odierna dell'Equipe, il Liverpool potrebbe fare un tentativo in extremis, prima della chiusura del mercato fissata per la mezzanotte del 9, per l'attaccante classe '93 del Lione Nabil Fekir. Il nazionale francese, sotto contratto fino a giugno 2020, potrebbe però restare per un'altra stagione all'OL.