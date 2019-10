L'allenatore del Liverpoo, Klopp ha dichiarato in vista della sfida di domenica con il Tottenham: "Abbiamo vinto la finale di Champions League, lo sappiamo. Penso che in quel momento siamo stati molto rispettosi, con le nostre celebrazioni, nei loro confronti. E' una partita di calcio tra due squadre davvero buone, di sicuro meritavano di più come punti in classifica. Sono tra i migliori in Premier League e continueranno ad esserlo per tutta la stagione, dobbiamo rispettarli e giocare il miglior calcio possibile".