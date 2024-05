Liverpool-Tottenham: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

(domenica 5 maggio 2024 con calcio d'inizio alle ore 17:30) è una gara valida per la 36esima e terzultima giornata di campionato nella Premier League inglese. I padroni di casa si presentano a questa sfida al terzo posto in classifica con 75 punti, 15 in più degli ospiti, quinti a quota 60 ma con una partita giocata in meno. Si gioca ad Anfield.• Partita: Liverpool-Tottenham• Data: domenica 5 maggio 2024• Orario: 17:30• Canale TV: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213)• Streaming: Sky Go, Now.

- Liverpool-Tottenham viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport, in streaming su Sky Go e Now anche attraverso dispositivi come tablet, smartphone, pc e notebook.- Telecronaca affidata a Massimo Marianella.Alle prese con il dubbio van Dijk, Klopp deve fare a meno degli infortunati Matip, Doak, Thiago Alcantara e Diogo Jota. Postecoglou non può contare sugli indisponibili Davies, Forster, Solomon, Sessegno, Werner e Udogie, che si è operato e salterà la fase finale di Euro 2024 con l'Italia.

(4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Endo, Mac Allister, Szoboszlai; Salah, Gakpo, Diaz. All. Klopp.(4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Dragusin, Van de Ven; Bissouma, Hojbjerg; Kulusevski, Maddison, Johnson; Son. All. Postecoglou.