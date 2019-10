Pochi mesi fa Liverpool-Tottenham è stata la finale di Champions League. Ora è 'solo' il match fra la prima e la decima squadra in classifica della Premier League, ma il fascino di questa sfida resta intatto. Per la classifica, innanzitutto, con i Reds di Jurgen Klopp che devono rintuzzare l'attacco del Manchester City, momentaneamente riportatosi a -3 dopo il successo di ieri contro l'Aston Villa, e e con gli Spurs di Mauricio Pochettino che devono al più presto scalare posizioni (la zona Champions dista 8 punti). E poi resta il fascino dei protagonisti, in particolare per quanto riguarda la sfida fra i bomber delle due squadra: da una parte Salah e Mané, rispettivamente 4 e 5 gol in questa Premier, dall'altra Kane, anch'esso a quota 5 reti. Tutti in campo alle 17,30 ad Anfield.



Di seguito le formazioni ufficiali:



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Mané, Firmino, Salah.



Tottenham: Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Rose; Winks, Sissoko; Eriksen, Alli, Son; Kane..