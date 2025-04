Liverpool-Tottenham LIVE alle 17.30

AFP via Getty Images

Basta un solo punto al Liverpool di Arne Slot per festeggiare la vittoria della Premier League. Oggi alle 17.30 i Reds ospiteranno il Tottenham che non ha fatto una gran stagione: le tre retrocesse sono state già decise - Southampton, Leicester e Ipswich - ma a cinque partite dalla fine del campionato gli Spurs sono quint'ultimi con 37 punti. Qualche numero sulla stagione del Liverpool: 2 sconfitte in Premier, miglior attacco con 75 reti e seconda miglior difesa con 31 gol subiti.: -: in arrivo: in arrivo: Bramall.: -: -