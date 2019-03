Secondo il Daily Mail, il difensore centrale del Liverpool Dejan Lovren è conteso da Roma, Napoli e Milan. I giallorossi e i partenopei sono quelli più interessati al croato poiché può essere il sostituto ideale in caso di addio di Manolas o Koulibaly. I rossoneri invece rimangono sullo sfondo poiché vedono il giocatore come un ottimo partner da affiancare a Romagnoli, ma non un obiettivo principale di mercato.