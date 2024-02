Liverpool, tre teenager in campo nel trionfo in Carabao Cup: Klopp vince oggi e regala il domani

Federico Targetti

Il Liverpool ha vinto il primo trofeo inglese del 2024: 0-1 in finale di Carabao Cup ai danni del Chelsea e decimo trionfo nella competizione, con rete decisiva dell'esperto Virgil van Dijk, ma a catturare l'attenzione sono stati i ragazzini che il tecnico Jurgen Klopp ha lanciato a gara in corso, in parità: Jayden Danns, Bobby Clark and James McConnell, rispettivamente 18, 19 e 19 anni, hanno retto la pressione di Wembley e contribuito alla vittoria nel giorno in cui mancavano per infortunio Alexander-Arnold, Szoboszlai, Salah e Nunez.



CHI SONO - Danns, inglese con origini della Guyana, è un attaccante riconoscibile dai folti riccioli. E' figlio dell’ex centrocampista e attuale vice allenatore del Tranmere Neil Danns. Paragonato a Firmino fino a qualche anno fa, ha avuto una crescita impressionante a livello fisico e ora è capace di reggere il reparto. Clark è un ragazzo di Newcastle, centrocampista impiegabile anche sull'esterno sinistro, grande dinamismo e tecnica. Gioca nel mezzo anche McConnell, più quadrato e centrale, ma anche più esperto visto che ha già esordito in Europa League. Sono loro l'eredità di Klopp al prossimo manager dei Reds, che dovrà difendere almeno un trofeo.