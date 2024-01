Il Liverpool, visti gli infortuni di Robertson e Tsimikas, ha necessità di rinforzare la fascia sinistra. La scelta dei è quindi quella di richiamare dal prestito al Dundee Owen Beck, terzino sinistro gallese classe 2002.



A renderlo noto è il club scozzese, che attraverso i propri canali scrive: "Il Dundee Football Club può confermare che il Liverpool ha richiamato Owen Beck e il suo prestito con il Dundee è terminato. Owen ha firmato per il trasferimento in prestito al Dundee la scorsa estate estate ed è diventato rapidamente un giocatore importante per 'The Dee' offrendo prestazioni fantastiche. Le sue grandi prestazioni lo hanno portato a essere convocato per la prima volta nella nazionale gallese e ha ricevuto molti consensi per le sue prestazioni. Con la finestra di mercato di gennaio ormai aperta, il Liverpool FC ha esercitato il diritto di richiamare Owen dal suo contratto di prestito stagionale. Owen mancherà moltissimo a tutti al Dundee FC perché è stato eccezionale sia dentro che fuori dal campo. Vogliamo ringraziare Owen per tutto quello che ha dato al Dundee FC e gli auguriamo il meglio per il futuro. Owen sarà sempre il benvenuto a Dundee e allo Scot Foam Stadium di Dens Park".