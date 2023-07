We have completed the signing of Dominik Szoboszlai from RB Leipzig, subject to a work permit — Liverpool FC (@LFC) July 2, 2023

Dopo Alexis Mac Allister ilchiude un. La notizia era nell'aria già da tempo, ma ora è diventata ufficiale con i Reds che hanno confermato il buon esito della trattativaa firma dei contratti del centrocampista ungherese che ha sceltoe che arriva a titolo definitivo dal Lipsia.Un'operazione da, valore della clausola resicssoria presente nel suo ormai vecchio contratto. L'ufficialità e le prime parole sono state rilasciate attraverso il sito web del Liverpool che peròper poter essere tesserato in Inghilterra.- "È davvero molto bello, non vedo l'ora di conoscere meglio tutti" - ha detto Szoboszlai. "Sono qui, sono felice e non vedo l'ora di iniziare. Il Liverpool è un club davvero storico, ha ottimi giocatori e un buon allenatore. Per me è stato perfetto fare il passo successivo in un club come questo. I tifosi, lo stadio, tutto è davvero bello qui".