Ilha annunciato ufficialmente l'acquisto di. Il giapponese arriva dalloe si aggiunge agli acquisti di Mac Allister e Szoboszlai già finalizzati in questa sessione. Il suo arrivo è ancora, le classiche formalità , poi sarà un giocatore dei Reds.Il giocatore ha commentato l'arrivo al Liverpool esprimendo il suo entusiasmo per la nuova avventura: "Sono molto felice e sono così. È incredibile e questo è il mio sogno. Per me è un sogno che si avvera”.