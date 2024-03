Liverpool, UFFICIALE: Hughes nuovo direttore sportivo

Richard Hughes sarà il nuovo direttore sportivo del Liverpool a partire dal prossimo 1° giugno. L'annuncio è stato dato dallo stesso club inglese. Il 44enne scozzese arriva dal Bournemouth.



Hughes ha dichiarato: "Sono incredibilmente orgoglioso che mi sia stata offerta questa opportunità. Il Liverpool è un club unico e sono grato che mi sia stata data la possibilità di servirlo in questa veste. La gente giustamente parla della ricca storia che questa organizzazione può vantare, ma sono il presente e il futuro che mi entusiasmano davvero. Jurgen Klopp è alla guida di una squadra e di una squadra eccezionali e, oltre a ciò, eccezionale è anche l'impegno nei confronti dei giovani giocatori e il loro percorso verso la prima squadra. Sono pienamente consapevole delle aspettative e delle responsabilità che derivano dall'assumere questa posizione. Sarà mio compito, lavorando con Michael Edwards, prendere buone decisioni. Questo è proprio ciò che comporta il lavoro: devi prendere il tipo di buone decisioni che aumentano le prospettive di avere una squadra che vince ed entusiasma i tifosi. È ciò che il Liverpool ha fatto bene per molto tempo e i benefici sono sotto gli occhi di tutti".



Queste invece le parole di Edwards: "Sono lieto che Richard abbia accettato di unirsi a noi in questa posizione di vitale importanza. Lo conosco da metà della mia vita a livello professionale e personale ed è assolutamente qualcuno che incarna i migliori valori del Liverpool. Mi fido completamente di lui. Ha una capacità di giudizio eccezionale e una comprovata esperienza nel prendere decisioni intelligenti a vantaggio delle organizzazioni che rappresenta. Sia io che Richard siamo consapevoli del peso della responsabilità che deriva dal lavorare in questa veste per un club come questo. Il fatto che sia emozionato ed energizzato dalla sfida che lo attende è importante. È chiaro a tutti che Jurgen Klopp lascerà un’eredità su cui costruire e in Richard abbiamo la persona giusta per prendere le decisioni chiave e offrire la leadership per portarci avanti verso un futuro luminoso. Poiché un capitolo di grande successo si concluderà per il Liverpool in estate, l’obiettivo di tutti qui è che ne inizi un altro, e con Richard sono fiducioso che abbiamo la persona giusta nella posizione per raggiungere questo obiettivo".