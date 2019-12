Attraverso il proprio sito ufficiale, il Liverpool ha annunciato il rinnovo di contratto fino a giugno 2024 dell'allenatore Jurgen Klopp. Il precedente accordo col tecnico tedesco sarebbe scaduto nel 2022 e oltre a lui vengono confermati anche gli assistenti Peter Krawietz e Pepijn Lijnders.



Klopp ha commentato così la notizia del rinnovo: "Per me si tratta di una dichiarazione di intenti, basata sulla consapevolezza di quello che abbiamo conquistato assieme e di quello che ancora possiamo ottenere. La gente guarda quello che avviene sul campo e pensa che sia l'unica misura per valutare la crescita di un club, ma non è così. Io ho visto l'impegno della proprietà sotto ogni punto di vista. Quando sono arrivato nell'autunno del 2015, ho subito intuito che eravamo fatti l'uno per l'altro. E' solo con una reciproca volontà di mantenere questo impegno che era possibile rinnovare la nostra partnership fino al 2024. Se non fossi stato convinto, non avrei firmato. In questo club mi trovo a meraviglia, non ho mai contemplato l'idea di andarmene”.