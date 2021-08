He’s a ‘keeper… @Alissonbecker has signed a new long-term contract with the Reds — Liverpool FC (@LFC) August 4, 2021

Ilsi tiene stretto. Dopo i rinnovi di Alexander-Arnold e Fabinho, arriva anche il prolungamento del portiere brasiliano, che firma un lungo contratto. "Penso di non aver sprecato troppo tempo a pensarci - dice Alisson al sito ufficiale dei Reds. E' qualcosa che abbiamo costruito negli ultimi tre anni, la fiducia che ho nel club e che il club ha in me. Io e la mia famiglia siamo molto felici qui. I miei bambini si sono abituati all'Inghilterra, a un Paese diverso, e stanno crescendo. Siamo molto felici, sono contento di poter continuare il mio lavoro qui, facendo un buon lavoro. Quindi sono felice di prendere questa decisione, non è stato difficile per me".