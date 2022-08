Rinnovo per Harvey Elliott. Il giovane 19enne ha firmato con il Liverpool un nuovo contratto a lungo termine. "E' sempre bello sapere che rimarrò qui per molti altri anni - ha detto il calciatore al sito ufficiale - il che è sempre una grande cosa essendo il club del mio cuore e non c'è niente in questo mondo che mi renda più felice di ciò".