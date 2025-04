Liverpool, Salah rinnova il contratto: "Ecco perché ho firmato"

AFP via Getty Images

Quello attuale era in scadenza il prossimo 30 giugno e, senza un rinnovo, avrebbe portato il calciatore a svincolarsi a parametro zero per la prossima stagione.Classe 1992, Salah è alla sua ottava stagione nel Liverpool. Arrivato nel mercato estivo del 2017 dalla Roma per 42 milioni di euro. Finora ha collezionato 394 presenze con 243 goal segnati e 111 tra assist e rigori procurati. Vincendo una Champions League, un Mondiale per club, una Supercoppa europea, una Coppa d'Inghilterra, 2 coppe di lega inglesi, una Supercoppa d'Inghilterra e una Premier League. Quella di questa stagione sarà la seconda: ormai è soltanto una questione di tempo.

a parametro zero una volta scaduto il suo contratto al termine di questa stagione.L'attaccante, che sta vivendo un'altra stagione stellare con i Reds, ha deciso di impegnarsi per il suo futuro firmando l'accordo. Finora, in questa stagione, Salah ha segnato 32 gol in sole 45 presenze in tutte le competizioni, 27 delle quali in Premier League, diventando così il miglior marcatore del campionato. A questi gol si sono aggiunti 22 assist per i suoi compagni di squadra. E la notizia di oggi significa che Salah estenderà la sua permanenza di otto anni ad Anfield e continuerà ad aiutare la squadra di Arne Slot a lottare per i più grandi trofei del calcio.

- Salah ha dichiarato al sito ufficiale del Liverpool:Anche prima avevamo una grande squadra. MaHo giocato 8 anni, spero che saranno 10. Mi godo la vita qui, mi godo il mio calcio. Ho trascorso i migliori anni della mia carriera. Vorrei dire ai tifosi:Continuate a sostenerci e daremo il massimo, e speriamo che in futuro vinceremo altri trofei".