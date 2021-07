Secondo il Daily Mail, Ben Davies non ha nessuna intenzione di lasciare Liverpool. Acquistato a gennaio per 2 milioni di sterline dal Preston North End per sopperire agli infortuni di Matip e van Dijk, il 25enne non è mai sceso in campo nella passata stagione. Nonostante le poche presenze però è convinto di potersi giocare le sue carte, per questo ha rifiutato il trasferimento al Celtic per restare ad Anfield.