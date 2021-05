Il Liverpool è pronto a rivoluzionare la rosa. Wijnaldum lascerà il club a parametro zero, Momo Salah è uno dei big in bilico per la prossima stagione... Intanto Don Balon ha ha svelato la lista degli obiettivi che Jurgen Klopp chiederà alla dirigenza dei Reds. Tra loro, c'è anche il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot: i bianconeri stanno valutando la cessione perché il giocatore non ha mai convinto fino in fondo, ma vogliono almeno 20 milioni di euro per liberarsi di un ingaggio da 7 milioni all'anno.