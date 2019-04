Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta dai Reds per 4-1 contro il Porto.



Queste le sue parole: "Non so se la Champions sia un sogno più grande della Premier, sono entrambi grandi. L'anno scorso siamo arrivati finale, è stato bellissimo, ma brutto perderla. Dovessimo tornarci sarebbe positivo ma anche molto difficile, anche perché siamo in corsa in campionati e dovremo concentrarci anche su quello".